Verbrannt ist die Landschaft in der Nähe von Lalas, unweit von Olympia.

Socrates Baltagiannis/dpa

Pescara. In der Türkei reißen Fluten ganze Gebäude mit sich, in Italien brennen alte Wälder, in Spanien wird der Hitzerekord eingestellt - doch in einem Land am Mittelmeer entspannt sich die Lage deutlich.

Verheerende Überschwemmungen in der Türkei, heftige Brände in Italien, Gluthitze in Spanien: Seit Wochen leiden Millionen Menschen in Südeuropa und angrenzenden Regionen unter extremen Wetterbedingungen. Bei den Überschwemmungen in der Nord