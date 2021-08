Eine Helferin testet Insassen eines Autos im „Testzentrum am Zoo“ in Hannover.

Julian Stratenschulte/dpa

Berlin. Nicht nur die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an - auch bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen ist im Vergleich zur Vorwoche laut RKI ein deutlicher Zuwachs zu verzeichnen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntagmorgen lag sie bei 35,0 - am Vortag hatte der Wert 32,7 betragen, vor einer Woche 22,6.Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI z