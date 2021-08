Starke Regenfälle in Japan: Weitere Opfer befürchtet

Auf diesem Foto, das von der Nagasaki Kenou Wide Area Fire Department zur Verfügung gestellt wurde, suchen Feuerwehrleute nach schweren Regenfällen in einem Gebiet im Obama-Viertel von Unzen, Präfektur Nagasaki, Südjapan, nach vermissten Personen.

Nagasaki Kenou Wide Area FD/via AP/dpa

Tokio. Bei den sintflutartigen Regenfällen in Japan sind wohl weitere Menschen ums Leben gekommen. In der Präfektur Nagano wurden acht Menschen aus einem Erdrutsch geborgen.

