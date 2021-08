Eine Mitarbeiterin wertet einen Antigen-Schnelltest auf das Coronavirus aus. Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Nicht nur die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an - auch bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen ist im Vergleich zur Vorwoche laut RKI ein deutlicher Zuwachs zu verzeichnen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstagmorgen lag sie bei 32,7 - am Vortag hatte der Wert 30,1 betragen, vor einer Woche 21,2.Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI z