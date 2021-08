Unter Mordverdacht: Pastorin in Brasilien festgenommen

Polizeiwagen bringen die ehemalige brasilianische Abgeordnete und evangelikale Pastorin Flordelis dos Santos in ein Gefängnis in Rios Zwillingsstadt Niteroi.

Jose Lucena/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire/dpa

Rio de Janeiro. Die Festnahme erfolgte kurz nach Aufhebung der Immunität. Hat die ehemalige Abgeordnete, Pastorin und Bolsonaro-Anhängerin Flordelis dos Santos den Mord an ihrem Ehemann in Auftrag gegeben?

Eine ehemalige brasilianische Abgeordnete und evangelikale Pastorin, die den Mord an ihrem Ehemann in Auftrag gegeben haben soll, ist Medienberichten zufolge festgenommen worden. „Ich liebe euch, Glaube an Gott“, sagte Flordelis dos Santos,