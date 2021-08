Nanci Griffith ist tot.

Los Angeles . Die US-amerikanische Sängerin Nanci Griffith ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Die Todesursache ist noch nicht bekannt.

Die amerikanische Folksängerin und Songschreiberin Nanci Griffith ist tot. Die Grammy-Preisträgerin, durch Songs wie "Love at the Five and Dime" und "Trouble in the Fields" bekannt, wurde 68 Jahre alt. Ihr Management gab den Tod der gebürti