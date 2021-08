Deutsche Bahn: Im Münsterland und im Fernverkehr kommt es zu Beeinträchtigungen. Einige Züge fallen aus.

dpa/Julian Stratenschulte

Berlin. Der Bahnverkehr im Münsterland war wegen einer Störung lahmgelegt. In der Folge kam es noch zu Zugausfällen und Verspätungen – auch im Fernverkehr.

Eine Technikpanne hat am Freitagnachmittag den Zugverkehr der Deutschen Bahn im Münsterland und in Ostwestfalen massiv beeinträchtigt. Die Zugfunksysteme und auch die Rückfallebene seien ausgefallen, sagte ein Sprecher der Bahn in