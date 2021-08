In Dänemark fallen die Masken: Tragepflicht überall aufgehoben

Dänemark hebt die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr auf.

imago images/Dean Pictures

Kopenhagen. Die 14-Tage-Inizidenz in Dänemark ist fünfmal so hoch wie in Deutschland – trotzdem fallen die Masken. Eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gibt es nur noch beim Fliegen.

Auch die letzten Masken in Dänemark fallen: Ab Samstag muss man im nördlichsten deutschen Nachbarland auch dann keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen, wenn man sich in Bus, Bahn oder Fähre befindet. Die Maskenpflicht für stehende Passagiere