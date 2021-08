Wolfgang Niedecken fühlt mit den Flutopfern.

Oliver Berg/dpa

Mainz. Wolfgang Niedeckens Wurzeln liegen im Rheinland. „Es ist für mich auch Heimat“, sagt der Musiker, der den Flutopfern mit einem Konzert jetzt helfen will.

Der Rheinländer und Musiker Wolfgang Niedecken fühlt mit den Flutopfern in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. „Ich habe viele Bekannte dort, etwa in Sinzig, Altenahr, Neuwied“, sagte der 70-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Es is