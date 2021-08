Stadtbus in Russland explodiert - Tote und Verletzte

Nach der Explosion brannte der Bus komplett aus.

Kristina Brazhnikova/TASS/dpa

Woronesch. 35 Menschen saßen in dem Bus, als es plötzlich zu einer Explosion kam. Es gibt Tote und Verletzte. Sprengstoff wurde aber nicht gefunden.

Bei einer Explosion in einem Kleinbus in der Stadt Woronesch im Südwesten Russlands sind zwei Menschen ums Leben gekommen. 18 weitere seien in der Nacht zum Freitag verletzt worden, schrieb Gouverneur Alexander Gussew bei Telegram. Der Gesu