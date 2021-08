Die Polizei sprach von einem "schwerwiegenden Schusswaffenvorfall".

dpa/PA/Ben Birchall

Plymouth. Am Donnerstagabend sind in der südwestenglischen Stadt Plymouth mehrere Schüsse gefallen.

Im südwestenglischen Plymouth hat am Donnerstag ein Angreifer fünf Menschen erschossen. Am Tatort seien vier Leichen entdeckt worden, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Eine weitere Frau sei im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.