Vater von Britney Spears will Vormundschaft offenbar aufgeben

Seit 2008 steht Britney Spears unter der Vormundschaft ihres Vaters. Das könnte sich bald ändern.

imago images/PA Images

Los Angeles. Seit 13 Jahren steht Britney Spears unter der Vormundschaft ihres Vaters. Vor Gericht kämpfte sie dagegen an. Bald könnte sich tatsächlich etwas ändern.

Jamie Spears, der Vater von Popsängerin Britney Spears (39), will als Vormund zurücktreten, wie US-Medien unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichteten. Demnach soll er am Donnerstag beim zuständigen Gericht in Los Angeles eine Rücktrit