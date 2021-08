Brände bei Rom, Hitze in Spanien, Überflutung in der Türkei

Lodernde Flammen in einem Pinienwald an den Hängen des Ätnas.

Salvatore Cavalli/AP/dpa

Rom/Madrid/Istanbul. Extremwetter macht den Einsatzkräften im Mittelmeerraum heftig zu schaffen. In Spanien könnte der Hitzerekord fallen.

In der Umgebung der italienischen Hauptstadt Rom hat die Feuerwehr am Freitagabend weiter gegen Waldbrände gekämpft.Die Einsatzkräfte löschten die Feuer von zwei Fronten, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Im Einsatz seien auch ein Lösch