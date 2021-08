Blutiger Bandenkrieg in Marseille fordert weiteres Opfer

Der alte Hafen ist das Herzstück von Marseille.

picture alliance / dpa

Marseille. Wieder sammeln Fahnder in Marseille Patronenhülsen auf und ermitteln in einer Abrechnung. Der Krieg von Drogenbanden in der Hafenstadt hat binnen zwei Monaten sein zehntes Opfer gefordert.

Blutiger Sommer in Marseille: Der Krieg zwischen Drogenbanden in der französischen Hafenstadt hat in der Nacht zum Donnerstag sein zehntes Opfer binnen zwei Monaten gefordert. Ein Mann sei auf offener Straße mit gezielten Schüssen niederges