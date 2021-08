Bandenkrieg in Marseille fordert weiteres Opfer

Der alte Hafen ist das Herzstück von Marseille.

picture alliance / dpa

Marseille. Es geht um Drogen, Abrechungen und Gebietsansprüche: In der südfranzösischen Hafenstadt Marseille wird der Bandenkrieg im blutiger.

Blutiger Sommer in Marseille: Der Krieg zwischen Drogenbanden in der französischen Hafenstadt hat in der Nacht zum Donnerstag sein zehntes Opfer binnen zwei Monaten gefordert.Ein Mann sei auf offener Straße mit gezielten Schüssen niedergest