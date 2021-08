Griechenland: Yacht mit 17 Menschen an Bord in der Ägäis in Seenot

Küstenwache in Griechenland: Vor der Insel Milos läuft eine Rettungsaktion für 17 Menschen an Bord einer Yacht. (Symbolbild)

imago images/ANE Edition

Athen. Vor der griechischen Insel Milos läuft eine Rettungsaktion für 17 Menschen an Bord einer Yacht.

Ein Boot mit mindestens 17 Menschen an Bord ist am Donnerstag in der griechischen Ägäis in Seenot geraten. Die Küstenwache startete eine umfangreiche Rettungsaktion in der Nähe der Kykladeninsel Milos. Es werde nach den Menschen gesuch