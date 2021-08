Küstenwache in Griechenland: Vor der Insel Milos musste Passagiere von einer sinkenden Jacht gerettet werden. (Symbolbild)

imago images/ANE Edition

Athen. Vor der griechischen Insel Milos lief eine umfangreiche Rettungsaktion der griechischen Küstenwache. Die geretteten Passagiere sind wohlauf.

Eine Motorjacht mit 18 griechischen Passagieren an Bord ist am Donnerstag 16 Seemeilen nordwestlich der Kykladeninsel Milos in Seenot geraten. Die Küstenwache und vorbeifahrende Schiffe konnten alle Menschen retten, berichtete das Staa