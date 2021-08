Die Teilung Deutschlands vollzog sich bis an die Strände der Ostsee. Vor der Küste patrouillierten Boote der DDR, um Menschen die Flucht etwa nach Schleswig-Holstein zu erschweren.

Archivfoto: Sepp Spiegl via www.imago-images.de

Greifswald. Am 13. August vor 60 Jahren begann der Bau der Berliner Mauer. Nicht nur die innerdeutsche Landgrenze forderte Todesopfer. Auch an der Seegrenze starben Flüchtlinge. Forscher untersuchen, wie viele es genau waren.

Anita Krätzner-Ebert arbeitet 2008 an ihrer Examensarbeit in Geschichte, als sie auf einen Namen stößt, der sie so schnell nicht mehr loslassen sollte: Lilli Gruner war in Akten 1961 noch als Studentin an der Universität Rostock geführt.&nb