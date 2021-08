Weggeworfene Zigarettenkippen (Symbolbild).

Paris. Die Entsorgung weggeschnippter Zigarettenkippen kostet viel Geld. Jetzt will Frankreich die Hersteller in die Pflicht nehmen.

Viele Franzosen schnippen ihre Zigarette achtlos weg, so dass jährlich 23,5 Milliarden Kippen auf den Straßen und in der Natur landen. Dieser Unsitte sagt das Umweltministerium in Paris nun den Kampf an, indem es die Hersteller in die Pflic