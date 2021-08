Elon Musk auf Spontanbesuch in den Uffizien

Gruppenbild vor Botticellis „Venus“: Elon Musk mit seiner Familie in den Uffizien. Von Museumsdirektor Eike Schmidt (2.v.l.) gab es eine Privatführung.

Uffizien Florenz/dpa

Firenze. Elon Musk hat nicht nur Zeit für die Raumfahrt und Elektroautos. Der Tech-Milliardär hat auch ein Herz für die bildende Kunst.

Prominenter Spontanbesuch in den Uffizien in Florenz: Tesla-Chef Elon Musk hat mit seiner Familie die berühmte Kunstsammlung in der Toskana besucht.Begleitet wurde der Tech-Milliardär von Bürgermeister Dario Nardella, wie die Uffizien mitte