Kleingarten-Boom in Großstädten: Bringt Corona den Trend aufs Land?

Laubenpieper kommen wieder in Mode.

imago-images/C. Kaiser

Berlin. Während in großen Städten ein Schrebergarten-Boom einsetzte, gibt es bundesweit immer weniger Kleingärten. Durch Corona deutet sich nun aber auch im ländlichen Raum ein gegenläufiger Trend an.

Generationenwechsel im Kleingartenwesen: Während die bundesweite Zahl der Kleingärten in den vergangenen Jahrzehnten stetig schrumpfte, entdecken vor allem in Großstädten immer mehr und immer jüngere Menschen den Schrebergarten für sich. Me