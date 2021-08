Der Elfjährige Max Woosey aus dem englischen Braunton sitzt im Zoo in seinem Zelt – oft wechselt der Junge seinen Schlafplatz.

dpa/Aaron Chown

Braunton. Im März 2020 ging es los: Ein elfjähriger Brite schläft bis heute in einem Zelt. Das Ende dieser besonderen Aktion ist offen.

Ein elfjähriger Junge in England hat bereits 500 Nächte in Folge im Zelt geschlafen – und nicht die Absicht, bald damit aufzuhören. "Es fühlt sich gar nicht so lang an, weil so viel passiert ist, seit ich angefangen habe zu campen", sa