Klage wegen Missbrauchs gegen Prinz Andrew in New York

In New York hat eine Frau Klage gegen Prinz Andrew wegen Missbrauchs eingereicht.

Swen Pförtner/dpa

New York/London. Die Vorwürfe gegen Prinz Andrew sind seit Jahren bekannt. Nun aber macht eine Frau, die nach eigenen Angaben von dem Queen-Sohn missbraucht wurde, ernst. Für die Royal Family ist der Fall eine Gratwanderung.

Der Sex-Skandal um Jeffrey Epstein in den USA zieht das britische Königshaus wieder mit Macht ins Rampenlicht. Prinz Andrew (61) habe sie als Minderjährige missbraucht, behauptet die US-Amerikanerin Virginia Roberts Giuffre - und hat in New