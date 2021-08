ILLUSTRATION - Das Strafgesetzbuch liegt in einem Gerichtssaal.

Oliver Berg/dpa

Berlin. Wochenlang galt ein Mann als vermisst, dann wurden an einem Waldstück Knochenteile entdeckte. Nach und nach setzten Ermittler ein Puzzle zusammen - bis zu einem verstörenden Verdacht.

In einem Fall von mutmaßlichem Kannibalismus in Berlin beginnt heute am Landgericht der Hauptstadt der Prozess gegen einen 41 Jahre alten Lehrer. Er soll im September 2020 einen 43 Jahre alten Mann umgebracht haben, um durch die Tötung sexu