Waldbrände in Algerien: Zahl der Todesopfer steigt auf 65

Ein Mann flieht aus einem Dorf in der Nähe von Tizi Ouzou, etwa 100 km östlich von Algier.

Fateh Guidoum/AP/dpa

Tizi Ouzou. Unter den Toten sind auch viele Soldaten, die in der Brandregion helfen sollten. Auch Griechenland, Italien, die Türkei und Russland kämpfen derzeit mit schweren Waldbränden.

Die Zahl der Todesopfer bei Waldbränden in Algerien ist auf 65 gestiegen. 37 Zivilisten und 28 Soldaten seien bislang in den Flammen gestorben, berichtete das staatliche Fernsehen. 12 verletzte Soldaten befinden sich demnach zudem in kritis