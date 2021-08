Leichte Besserung in Waldbrandgebieten

Feuer im Nationalpark Aspromonte in Kalabrien.

-/Parco Nazionale Aspromonte/dpa

Köyceğiz. Seit Tagen kämpfen Einsatzkräfte am Mittelmeer gegen verheerende Feuer. Wenigstens in einigen Regionen deutet sich Besserung an.

Im Mittelmeerraum schöpfen Griechenland und die Türkei Hoffnung auf eine Besserung der Waldbrandlage, während Italien weiter im Dauereinsatz versucht, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. In der stark von Feuern betroffenen Region Kalabr