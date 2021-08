Ein griechischer Feuerwehrmann im Kampf gegen die Flammen.

Marios Lolos/XinHua/dpa

Roma. Der Kampf gegen die Flammen im Mittelmeerraum geht weiter. Auf der griechischen Insel Euböa spielen sich wieder dramatische Szenen ab. Zugleich droht eine neue Hitzewelle.

Der Kampf gegen die Brände im Mittelmeerraum ist noch nicht vorbei. Auf der griechischen Insel Euböa spielten sich am Montagabend dramatische Szenen ab, dort brannte es die achte Nacht in Folge.Vor der Ortschaft Kamatriades rückten am frühe