Feuer wüten weiter im Mittelmeerraum - 42 Tote in Algerien

Ein Mann flieht aus einem Dorf in der Nähe von Tizi Ouzou, etwa 100 km östlich von Algier.

Fateh Guidoum/AP/dpa

Tizi Ouzou. In Algerien sterben Soldaten im Kampf gegen die Flammen, auf der griechischen Halbinsel Peloponnes spitzt sich die Lage zu.

Die Brände im Mittelmeerraum bleiben extrem gefährlich: Bei Feuern in Algerien kamen 42 Menschen ums Leben. Darunter waren 25 Soldaten, sagte Regierungschef Ayman Ben Abdel Rahman am Abend im Fernsehen. Sie seien bei Rettungseinsätzen in de