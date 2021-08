42 Menschen sterben bei Feuern in Algerien

Ein Mann flieht aus einem Dorf in der Nähe von Tizi Ouzou, etwa 100 km östlich von Algier.

Fateh Guidoum/AP/dpa

Tizi Ouzou. Unter den Toten sind Soldaten, die in der Brandregion helfen sollten. Mehr als 100 Menschen konnten vor den Flammen gerettet werden. Auf dem Peloponnes hat sich eine zehn Kilometer lange Feuerwand gebildet.

Die Brände im Mittelmeerraum bleiben extrem gefährlich: Bei Feuern in Algerien kamen 42 Menschen ums Leben. Darunter waren 25 Soldaten, sagte Regierungschef Ayman Ben Abdel Rahman am Abend im Fernsehen. Sie seien bei Rettungseinsätzen in de