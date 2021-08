Ein Corona-Tester führt im Coronatestzentrum im Gewandhaus in Leipzig einen Schnelltest durch.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Die Gesundheitsämter in Deutschland melden dem RKI binnen eines Tages 2480 Corona-Neuinfektionen - die Inzidenz liegt inzwischen bei 23,5. Zudem werden 19 Todesfälle verzeichnet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstagmorgen lag sie bei 23,5 - am Vortag hatte der Wert 23,1 betragen, vor einer Woche lag er bei 17,9. Die Gesundheitsämter in Deutschland melde