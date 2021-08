Klage wegen Missbrauchs gegen Prinz Andrew in New York

Prinz Andrew von Großbritannien während eines Besuchs an der Georg-August-Universität.

Swen Pförtner/dpa

New York. Der britische Prinz Andrew soll in New York eine Minderjährige missbraucht haben. Wie US-Medien berichten, hat die inzwischen erwachsene Frau Klage eingereicht.

Eine Frau, die dem britischen Prinz Andrew (61) vorwirft, sie als Minderjährige missbraucht zu haben, hat nach US-Medienberichten bei einem Gericht in New York Klage eingereicht. Mit der Klage werfe Virginia Giuffre dem zweitältesten Sohn v