Spanien: Plaudereien an der frischen Luft sollen Kulturerbe werden

In Spanien will ein kleiner Ort den Brauch, vor dem Haus mit Nachbarn zu sitzen und zu plaudern, unbedingt bewahren. (Symbolbild)

Colourbox

Algar. Ein südspanischer Brauch, die Abende gemeinsam mit Nachbarn draußen vor der Tür sitzend zu verbringen, soll immaterielles Kulturerbe werden.

Ein 1400-Seelen-Ort in Südspanien ist so stolz auf seine "charlas al fresco" (Gespräche an der frischen Luft), dass der Bürgermeister den Ort zum Unesco-Welterbe erklären lassen will.In Algar sei "das Gegenteil von sozialen Netzwerken" im I