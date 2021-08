Autofriedhof nahe Bad Neuenahr-Ahrweiler: Die Überschwemmung Mitte Juli tötete Dutzende Menschen und zerstörte Ortschaften.

AFP/CHRISTOF STACHE

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Haben Bestatter mehrere Leichen aus dem Flutgebiet in einen Sarg gelegt? Die Polizei untersucht, was in Bad Neuenahr-Ahrweiler vor sich ging.

In mindestens einem Fall sind laut Polizei mehrere Leichen im rheinland-pfälzischen Flutkatastrophen-Gebiet im Ahrtal in einem einzigen Sarg in einem Container gelagert worden. Zudem seien dort in Bad Neuenahr-Ahrweiler mehrere offene Holzs