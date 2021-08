Drama an der A5: Wagen rast in Autobahn-Tankstelle

Rund 140 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand an der Autobahn-Tankstelle Gräfenhausen Ost.

Skander Essadi/5vision.media/dpa

Weiterstadt. Ein Autofahrer rast mit hoher Geschwindigkeit in eine Tankstelle, die in Flammen aufgeht. Es hätte zu einer Katastrophe kommen können.

Ein Auto ist an der Autobahn 5 von Darmstadt nach Frankfurt in eine Tankstelle gerast und in Flammen aufgegangen. Der Fahrer des Wagens kam nach Angaben der Polizei Darmstadt ums Leben.Mehrere Zapfsäulen, ein Transporter und das Dach der An