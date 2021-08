Auto rast in Autobahn-Tankstelle - Fahrer stirbt

Rund 140 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand an der Autobahn-Tankstelle Gräfenhausen Ost.

Skander Essadi/5vision.media/dpa

Weiterstadt. An der A 5 kracht ein Auto in eine Tankstelle. Innerhalb weniger Sekunden steht die Anlage in Brand. Der Fahrer stirbt - und es hätte noch viel schlimmer kommen können.

Auf der Autobahn 5 von Darmstadt nach Frankfurt ist am Montagmorgen ein Auto in eine Tankstelle gerast und hat ein gefährliches Großfeuer ausgelöst.Nur die Geistesgegenwart eines Kassierers verhinderte eine mögliche Katastrophe an der Rasts