R. Kelly bei einem früheren Gerichtstermin in Chicago zu Unterhaltszahlungen für seine Kinder.

Ashlee Rezin/Chicago Sun-Times/AP/dpa

New York. In den 90er Jahren wurde R. Kelly zum Pop-Superstar - doch erste Berichte über sexuellen Missbrauch durch den Musiker machten schon damals die Runde. Nun hat der Prozess gegen Kelly in New York begonnen.

Mit ersten Befragungen potenzieller Geschworener hat am Montag in New York der Prozess gegen den früheren Pop-Superstar R. Kelly (54) begonnen.In den kommenden Tagen sollen an dem Gericht im New Yorker Stadtteil Brooklyn zwölf Juroren und s