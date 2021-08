Leichte Entspannung bei Bränden in Griechenland

Beim Kampf gegen die sich nähernden Flammen rettet sich ein Mann auf der griechischen Insel Euböa gerade noch über einen Zaun.

Eurokinissi/Eurokinissi via ZUMA Press Wire/dpa

Athen/Istanbul/Rom/Genf. In Teilen Südeuropas scheint sich die Lage im Kampf gegen die Brände vorerst leicht zu entspannen. Nachlassender Wind sorgt in Griechenland für eine Atempause. Doch die Gefahr ist nicht gebannt.

Nach über einer Woche Kampf gegen unzählige Großbrände im ganzen Land hat sich die Situation in Griechenland am Montag leicht entspannt. Unter anderem sorgte das Wetter für eine Atempause - zwar kündigte sich die nächste Hitzewelle an, doch