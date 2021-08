Beim Kampf gegen die sich nähernden Flammen rettet sich ein Mann auf der griechischen Insel Euböa gerade noch über einen Zaun.

Eurokinissi/Eurokinissi via ZUMA Press Wire/dpa

Athen/Euböa. Italien, Griechenland und die Türkei kämpfen weiter gegen zahllose unkontrollierte Waldbrände. Vielerorts spielen sich dramatische Szenen ab. Zugleich beginnt die nächste Hitzewelle.

In einem gewaltigen Kraftakt haben Anwohner auf der griechischen Insel Euböa in der Nacht zum Montag gemeinsam mit Feuerwehrleuten und Freiwilligen mehrere Dörfer vor dem Übergreifen der Flammen bewahrt. Zwar seien am Rande von Ortschaften