Der diesjährige CSD - einmal mehr auf dem Fahrrad - stand unter dem Motto: „Keep on fighting. Together“.

Markus Scholz/dpa

Hamburg. Auch in diesem Jahr wurde der Hamburger Christopher Street Day wieder auf das Fahrrad verlegt. Die Teilnehmer schreckte das nicht. Rund 8500 Menschen kamen - darunter Polit-Prominenz.

