Puppe in Flut-Gebiet gefunden - Besitzerin meldet sich

Die Puppe kehrt wieder heim.

Michael Schulze/Malteser Hilfsdienst/dpa

Dernau. Die Puppe sah arg mitgenommen aus, als sie in einem Gebüsch gefunden wurde. Aber welches Kind mochte sie wohl vermissen? Jetzt wurde die „Puppen-Mutti“ gefunden.

„Puppen-Mutti“ gesucht und gefunden: Ein Helfer hat im Flut-Katastrophengebiet an der Ahr in Rheinland-Pfalz eine Puppe gefunden und per Facebook nach der Besitzerin oder dem Besitzer gesucht.Am Sonntag dann die gute Nachricht: Die Puppen-M