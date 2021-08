Waldbrände in Südeuropa: Menschen sind am Ende ihrer Kräfte

Eine Feuerwehrfrau versucht ein Feuer etwa 30 Kilometer von der griechischen Hauptstadt Athen zu löschen. Vielerorts sind die Brände außer Kontrolle geraten, es kommt zunehmend internationale Hilfe an.

Marios Lolos/XinHua/dpa

Athen/Rom/Mugla. Erneut eine Höllennacht für die Menschen in den feuergepeinigten Regionen: Vielerorts sind Brände außer Kontrolle und entstehen neue Feuer. In Griechenland kommt zunehmend internationale Hilfe an.

Kein Ende der Feuersbrünste im Süden Europas: In Griechenland stehen große Teile der Insel Euböa und der Halbinsel Peloponnes in Flammen. In Italien meldeten die Einsatzkräfte am Samstagabend landesweit rund 800 Einsätze wegen Waldbränden;