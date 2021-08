Tische bilden auf der Startbahn des ehemaligen Berliner Flughafens Tegel den Schriftzug „Berlin loves you“.

Christophe Gateau/dpa

Berlin. Essen auf der Startbahn, ein buntes Kultur- und Musikprogramm inklusive: Zum begehrten „Freedom Dinner“ auf dem Berliner Flughafen Tegel kamen rund 3000 Menschen zusammen.

