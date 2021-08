Puppe in Flut-Gebiet gefunden - Helfer suchen Besitzer

„Ich konnte sie nicht einfach da liegenlassen“, erzählt Michael Schulze von den Maltesern - er hat die Puppe im Flutgebiet entdeckt.

Michael Schulze/Malteser Hilfsdienst/dpa

Dernau. Als ein Flut-Helfer die Puppe an der Ahr entdeckt, ist sie vom Wasser gezeichnet. Gereinigt und mit frisch gewaschenem Strampler soll sie nun an die „Puppen-Mutti“ oder den „Puppen-Vati“ zurückgehen.

„Puppen-Mutti“ oder „Puppen-Vati“ gesucht: Ein Helfer hat im Flut-Katastrophengebiet an der Ahr in Rheinland-Pfalz eine Puppe gefunden und nun wird nach der Besitzerin oder dem Besitzer gesucht. Auch die Polizei in Koblenz hilft bei der Suc