88 Prozent der Deutschen wären bereit sich impfen zu lassen. (Symbolbild)

dpa/Christophe Gateau

Berlin. Michael Wendler, Xavier Naidoo, Eva Hermann: Diese Promis sind bekannt für ihre extremen Ansichten und ihre "Querdenker"-Meinungen. Doch gibt noch weitere Prominente, die sich vorerst nicht impfen lassen wollen.

Die Impfbereitschaft ist in den letzten Wochen oftmals diskutiert worden. In Deutschland, so das Robert-Koch-Institut, gebe es eine Impfbereitschaft von 88 Prozent. Doch einige Menschen zögern noch. So sagte Tübingens Oberbürgermeister