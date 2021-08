Das Standbild einer Überwachungskamera zeigt die junge Frau beim Verlassen ihres Hauses.

Sussex Police/PA Media/dpa

Lewes/Brighton. Feier statt Fürsorge: Ein junge Britin treibt sich tagelang auf Partys herum und lässt ihre kleine Tochter unbeaufsichtigt. Das Kind stirbt, nun wird die Mutter zu einer Haftstrafe verurteilt.

5 Tage, 21 Stunden und 58 Minuten: Hinter diesen Zahlen verbirgt sich ein erschreckender Fall in England. Denn für diese Zeit ließ eine junge Mutter ihre 20 Monate alte Tochter alleine in der Wohnung, um selbst tagelang in Ruhe ihren 18. Ge