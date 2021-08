Gnadenlos: Brände in Südeuropa und der Türkei dauern an

Einen gewaltigen Brand im Norden Athens konnte die Feuerwehr bis zum frühen Abend nicht unter Kontrolle bringen.

Angelos Tzortzinis/dpa

Athen/Istanbul. Die Szenen in Griechenland und der Türkei sind dramatisch. Die ganze Nacht über schlagen Flammen, Funken und Rauch in die Höhe, verbrennen Hektar um Hektar Waldfläche. Die Menschen sind fassungs- und hoffnungslos.

Die Waldbrände in Griechenland und der Türkei dauern unvermindert an. Auch in der Nacht bahnten sich Feuerwalzen den Weg durch vertrocknete Wälder, Busch- und Grasland.Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis schwor die Bürger