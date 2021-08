Freiwillige Helfer geben ihr Bestes, um einen Waldbrand nördlich von Athen zu löschen.

Angelos Tzortzinis/dpa

Athen/Istanbul. Die Bewohner der griechischen Hauptstadt sind aufgerufen zu Hause zu bleiben. Die Feuerwehr hofft auf ein „Zeitfenster“, um die Flammen einzudämmen - drei mutmaßliche Brandstifter wurden festgenommen.

Die Brandkatastrophe in Griechenland dauert an und bringt der Millionenmetropole Athen gefährliche Luft. Wegen der starken Rauchbildung stinkt die ganze Stadt und Asche geht am dritten Tag in Folge nieder. „Schließen Sie alle Fenster und ge