Brände halten Griechenland und Türkei weiter in Atem

Freiwillige Helfer geben ihr Bestes, um einen Waldbrand nördlich von Athen zu löschen.

Angelos Tzortzinis/dpa

Athen/Istanbul. Wohnhäuser, Flüchtlingslager, Gefängnisse - in Griechenland wird alles evakuiert, sobald das Feuer näher rückt. Am Freitag war den Flammen wegen starker Winde nicht beizukommen. Auch in der Türkei geht der Kampf gegen das Feuer weiter.

Für die zahlreichen Großbrände in Griechenland und der Türkei gibt es weiterhin keine Entwarnung. In der Nacht zum Samstag kämpften die Feuerwehrleute in beiden Ländern weiterhin gegen die Flammen. Immer wieder wurden Menschen aufgerufen, b