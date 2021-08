Ein Mähdrescher erntet Raps auf einem Feld in Qerfurt. Hitze und Starkregen machen den Landwirten zu schaffen.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

London. Wärmer als dieses Jahr war es in einem Juli in Europa erst einmal. 2010 trieb eine heftige Hitzewelle in Russland die Temperaturen in die Höhe.

Angetrieben von der Hitze im Osten des Kontinents ist der vergangene Monat der zweitwärmste jemals verzeichnete Juli in Europa gewesen. Der Juli 2021 sei über weiten Teilen Nord-, Ost- und Südosteuropas bedeutend wärmer als der Durchschnitt