Feuer wüten in Mittelmeerländern - Weiter hohe Brandgefahr

Ein Hubschrauber transportiert Löschwasser, um einen Waldbrand in der Türkei zu löschen.

Emre Tazegul/AP/dpa

Istanbul/Athen/Rom. Athen steckt unter einer Rauchglocke, zerstörerische Feuer nähern sich dem antiken Olympia, in der Türkei kommen Menschen in den Flammen ums Leben - die Brände rund ums Mittelmeer halten weiter an.

In Italien, Griechenland und der Türkei verwandeln verheerende Brände Urlaubsregionen in verkohlte Landschaften.Auf der griechischen Halbinsel Peloponnes näherten sich die Flammen in der Nacht dem Dorf Olympia und der berühmten antiken Stät